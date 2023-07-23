KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumları Sonuçlandı

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları tamamlandı. 924 bin 168 adayın başvurduğu sınavın sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 924 bin 168 adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları sona erdi.

Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa'da 105 sınav merkezinde uygulanan KPSS oturumlarının ilki, Genel Yetenek-Genel Kültür testiyle saat 10.15'te başladı.

Adaylar, saat 10.00'da sonra sınav binalarına alınmadı. İlk oturuma 924 bin 168 aday başvuru yaptı.

Adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verildi.

2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.

Sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS Eğitim Bilimleri oturumu ise bugün 14.45'te yapılacak.