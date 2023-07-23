ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS'nin lisans eğitim bilimleri oturumu başladı. 572 bin 20 adayın katıldığı sınavda adaylara 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, 572 bin 20 adayın başvuru yaptığı Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) lisans eğitim bilimleri oturumu başladı.

2023-KPSS lisans oturumlarının ikincisi olan ve saat 14.45'te başlayan eğitim bilimleri oturumu, 572 bin 20 adayın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Eğitim bilimleri testinde 80 soru yer alacak ve adaylara 100 dakika süre verilecek.