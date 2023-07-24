Kamu Personel Seçme Sınavı ikinci oturumu olan Eğitim Bilimleri sınavı başladı. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı. 81 il ve Lefkoşa'da 105 sınav merkezinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı Eğitim Bilimleri oturumuna 572 bin 20 aday başvurdu. Eğitim Bilimleri oturumunda ise adaylar 100 dakika içerisinde 80 soruyu yanıtladı.

Kpss ikinci oturum sınavı başladı

ANKARA - Kamu Personel Seçme Sınavı ikinci oturumu olan Eğitim Bilimleri sınavı başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen KPSS ikinci oturum sınavı olan Eğitim bilimleri sınavı saat 14.45 itibariyle başladı. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı. 81 il ve Lefkoşa'da 105 sınav merkezinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı Eğitim Bilimleri oturumuna 572 bin 20 aday başvurdu.

Eğitim Bilimleri oturumunda ise adaylar 100 dakika içerisinde 80 soruyu yanıtladı.