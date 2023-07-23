Kamu Personeli Seçme Sınavı ilk oturum sınavı olan Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı başladı. 81 il ve Lefkoşa'da 105 sınav merkezinde yapılacak sınava 924 bin 168 kişi başvurdu.

Kpss' de ilk oturum başladı

ANKARA - Kamu Personeli Seçme Sınavı ilk oturum sınavı olan Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen KPSS ilk oturum sınavı başladı. İlk oturum olan Genel Yetenek-Genel Kültür sınavına saat 10.15 itibariyle girdi. 81 il ve Lefkoşa'da 105 sınav merkezinde yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 924 bin 168 kişi başvurdu.

KPSS ilk oturum sınavına giren adayların aileleri ise sınav merkezlerinde heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü.

"Sabah saat 07.00'dan beri burada bekliyorum"

KPSS ilk oturum sınavına giren kızının sınavdan çıkması için heyecanlı bekleyişini sürdüren anne Şehnaz Başaran, "Sabah saat 07.00'dan beri burada bekliyorum. Kızımı erken getirdim. Çok çalıştı. İnşallah emekleri boşuna gitmez. Çok da heyecanlıydı. Ben de burada heyecanlıyım. Bol bol dua ediyorum. Sureli bütün dualarımı okudum. Allah'ım yardımcısı olsun" diye konuştu.