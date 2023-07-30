KPSS Alan Bilgisi Sınavı Tamamlandı
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ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Alan Bilgisi sınavının üçüncü oturumu tamamlandı. Adaylara 120 soru yöneltilirken, sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisinin işletme, muhasebe, istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumu yapıldı.
KPSS Alan Bilgisi testlerinin dünkü iki oturumunun ardından bugün saat 10.15'te başlayan üçüncü oturumu da tamamlandı.
Adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 160 dakika verildi.
Sınav sonuçları, 25 Ağustos'ta açıklanacak.
Kaynak: AA / Selma Kasap - Eğitim