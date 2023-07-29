KPSS Alan Bilgisi Sınavı İkinci Oturumu Gerçekleştirildi
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ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Alan Bilgisi Sınavı'nın ikinci oturumu hukuk, iktisat ve maliye testlerinden oluştu. Adaylara 120 soru yöneltilirken, sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Alan Bilgisi'nin hukuk, iktisat ve maliye testlerinden oluşan ikinci oturumu yapıldı.
Saat 14.45'teki KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumunda adaylara çoktan seçmeli 40'ar sorudan toplam 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verildi.
Sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.
Kaynak: AA / Selma Kasap - Eğitim