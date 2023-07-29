KPSS Alan Bilgisi Sınavı Birinci Oturumu Yapıldı

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Alan Bilgisi Sınavı'nın birinci oturumu kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan sorularla gerçekleştirildi. Sınavda adaylara 150 dakika süre verildi ve her test için 40 soru soruldu. Sınavlar 30 il ve 35 sınav merkezinde yapıldı ve toplamda 183 bin 252 aday başvurdu. İkinci oturum ise hukuk, iktisat ve maliye testlerinden oluşacak ve bugün saat 14.45'te başlayacak.