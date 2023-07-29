KPSS Alan Bilgisi Sınavı Birinci Oturumu Yapıldı
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ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Alan Bilgisi Sınavı'nın birinci oturumu kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan sorularla gerçekleştirildi. Sınavda adaylara 150 dakika süre verildi ve her test için 40 soru soruldu. Sınavlar 30 il ve 35 sınav merkezinde yapıldı ve toplamda 183 bin 252 aday başvurdu. İkinci oturum ise hukuk, iktisat ve maliye testlerinden oluşacak ve bugün saat 14.45'te başlayacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan birinci oturumu yapıldı.
Saat 10.15'te başlayan KPSS Alan Bilgisi Sınavları için adaylara 150 dakika süre verildi. Sabah oturumunda adaylara her test için çoktan seçmeli 40'ar soru soruldu.
KPSS alan bilgisi birinci oturumu, 30 il, 35 sınav merkezinde yapıldı. Oturumlara toplam 183 bin 252 aday başvurdu. Sınavlar için 488 bina, 6 bin 599 salon kullanıldı.
Emniyet görevlisi dahil 23 bin 851 kişi sınavlarda görev yaptı.
Alan Bilgisinin hukuk, iktisat, maliye testlerinden oluşan ikinci oturumu bugün saat 14.45'te başlayacak.