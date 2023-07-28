KPSS Alan Bilgisi Oturumlarına 183 Bin 252 Aday Katılacak

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 29-30 Temmuz'da gerçekleştirilecek Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarında 183 bin 252 aday yarışacak.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre; kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerini içeren 2023-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1'nci oturumu 29 Temmuz cumartesi günü saat 10.15'te; hukuk, iktisat ve maliye testlerini kapsayan 2'nci oturum ise aynı gün saat 15.45'te gerçekleştirilecek. İşletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan 3'üncü ve son oturum ise 30 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek. Adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını yanıtlayacak. Sınavda çoktan seçmeli 40'ar soru bulunacak. İstatistik testi için 60 dakika, diğer testler için ise 50 dakika süre verilecek. Ayrıca, kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.Hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlara ilişkin verileri paylaşan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "30 il, 35 sınav merkezinde yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına toplam 183 bin 252 aday başvurdu. Sınavlar için 488 bina, 6 bin 599 salon kullanacağız. Emniyet görevlisi dahil 23 bin 851 kişi sınavlarda görev yapacak" dedi.