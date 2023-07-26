ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre KPSS 2023/1 yerleştirme sonuçları açıklandı. Tercih işlemleri 13 Temmuz'da tamamlandı. Sonuçlara nasıl bakılacağı da açıklandı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre KPSS 2023/1 yerleştirme sonuçları açıklandı. bazı kamu ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemleri 13 Temmuz'da tamamlanmıştı.

Kpss yerleştirme sonucuna nasıl bakılır?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlar, 16 Temmuz saat 15: 00'dan itibaren erişime açıldı. Sonuçlara bakmak için;

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