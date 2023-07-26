KPSS-2023/1 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)-2023/1 yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan duyuruda, "6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 26 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir" denildi.