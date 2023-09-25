Kozan Halk Eğitim Merkezi Kursiyerleri Büyük Başarı Elde Etti

Adana'nın Kozan ilçesinde halk eğitim tarafından açılan kurslara katılan öğrenciler, üniversite ve askeri sınavlarını başarıyla geçti. Kozan Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ücretsiz hazırlık kursları büyük ilgi gördü.

Adana'nın Kozan ilçesinde halk eğitim tarafından açılan kurslara katılan öğrenciler büyük başarılar elde etti.

Kozan Halk Eğitim Merkezinin bu yıl açtığı ücretsiz kurslara katılan 45 genç, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ve Askeriyede Subaylık Yükselme sınavlarını başarıyla geçti.

Son dönemde hayata geçirdiği gençlik projeleri ile adından söz ettiren ve her alanda gençlere önemli destekler veren Kozan Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü işbirliğiyle, BESYO, PMYO, Milli Savunma Üniversitesi ve Askeriyede Subaylık Yükselme Sınavlarına hazırlanan gençler için açtığı ücretsiz hazırlık kursları bu yıl da büyük ilgi gördü.

Bu kurslara alanında uzman antrenörler eşliğinde 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi öncesinde 200 genç katıldı. Kozan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kozan Stadyumu ve Osmangazi İmamhatip Okulu Spor Salonunda yapılan kurslara gençler için girmek istediği okulun fiziki yeterlilik parkurları oluşturuldu.

2 aylık kurs sonunda bu gençlerden 17'si PMYO, 20'si BESYO, 3'ü MSÜ 5'i ise, Askeriyede Subaylık Yükselme Sınavlarını başarıyla geçti.

2021 ve 2022 yıllarında Kozan Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kurslarına devam eden ve sınava giren 250 öğrenciden 120'si fiziki yeterlilik sınavlarında başarı göstermişti. - ADANA