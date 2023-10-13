Kozan'da Polisler Üniversite Öğrencilerine Terör Örgütlerinin Tuzakları Hakkında Uyarıda Bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı terörle mücadele şubesinde görevli polisler Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksek okulundaki öğrencilere terör örgütlerinin tuzakları ve eleman temini noktasında kullandıkları yöntemler hakkında uyarıda bulundu.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri üniversiteye kaydını yaptıran öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilerini yaşadıkları sosyal çevredeki sıra dışı oluşumların farkına varmaları, terör ve terörizm, yasadışı örgütlerin eleman temini çabaları konusunda bilgilendirme yapan ekipler terör örgütlerinin iç yüzünü ve eleman temini için kurduğu tuzakları öğrencilere aktardı.

Kozan Meslek Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Volkan Yurdadoğ, öğrencilerin illegal örgütlere karşı bilgilendirilmesinin büyük önemi olduğunu ifade ederek öğrencilerin korunması kollanması ve bilinçlenmesi noktasında önemli bir etkinliğe imza atıldığını kaydetti. - ADANA