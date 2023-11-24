Muş'un Ağartı köyüne bağlı Dursunlu Mezrası İlkokulunda görevli tek öğretmen Yıldırım Hotaman, 5 öğrencisini geleceğe hazırlamak için her gün 120 kilometre yol kat ediyor. Öğretmenin sevgi ve şefkati öğrencileri Trabzonspor taraftarı yaptı.

Köyün tek öğretmeni, 5 öğrencisini geleceğe hazırlıyor

Öğretmenin sevgi ve şefkati öğrencileri Trabzonspor taraftarı yaptı

Fedakar öğretmen 5 öğrencisini hayata hazırlamak için her gün kilometrelerce yol kat ediyor

MUŞ - Muş'un Ağartı köyüne bağlı Dursunlu Mezrası İlkokulunda görevli tek öğretmen Yıldırım Hotaman, 5 öğrencisini geleceğe hazırlamak için her gün 120 kilometre yol kat ediyor.

Muş'un en ücra köyünde görev yapan öğretmen Hotaman, yağmur çamur demeden her gün bir saatlik yolu servisle gittikten sonra okuluna varıyor. Sobayla ısıttığı sınıfta 5 öğrencisinin en iyi eğitimi alması için çaba gösteren öğretmen, düzenlediği etkinliklerle öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmesini de sağlıyor.

Hem okulun işlerini hem de öğrencilerin en iyi eğitimi alması için elinden geleni yapan öğretmen Hotaman, ders saatleri dışında da okulun bahçesinde çocuklarla oyun oynayarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor. İlk görev yerindeki tüm zorluklara rağmen özverili çalışmalarıyla öğrencilerin ve vatandaşların gönlünü kazanan öğretmen, kısa sürede köy şartlarına alışarak görevini yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Aslen Trabzonlu olan ve koyu bir Trabzonspor taraftarı olan Hotaman, öğrencilerine gösterdiği yakın ilgi ve şefkatle onları etkilemeyi başararak Trabzonspor'a da 5 taraftar kazandırdı.

Memleketinden kilometrelerce uzakta bir yere atanmanın kendisini başta tedirgin ettiğini dile getiren Hotaman, "Muş'a geldiğimde tedirgin olmamam gerektiğini, şartların hiç anlatıldığı gibi olmadığını, her şeyin çok güzel olduğunu gördüm. Trabzon'un merkezinden Muş'un en ücra köyüne atandım. Günde 60 kilometre yol gelip 5 öğrencime ders vermeye çalışıyorum. Onların ihtiyaçları ile ilgilenmeye çalışıyorum. Öğrenci sayısının az olması nedeniyle çocuklarla birebir ilgilenebiliyorum. Öğrencilerimizin gelişimi için elimizden geleni yapıyoruz. Doğu Anadolu Bölgesine ilk defa geldiğim için tedirgindim. Buraya gelince insanların bizi hoş karşılamasından dolayı köye çabuk alıştım" şeklinde konuştu.

Köyün tek öğretmeni olduğu için okulun tüm işleri ile kendisinin ilgilendiğini söyleyen Hotaman, "Köyün tek öğretmeniyim, dolayısıyla okulun her şeyi ile ben ilgileniyorum. Sabah ilk geldiğimde sobayı yakıyorum, sınıfı temizleyip öğrencilerimi bekliyorum. Ben burada çocukları her alanda geliştirmeye çalışıyorum. Doğa sevgisini aşılamak için farklı etkinlikler düzenliyoruz. Günüm burada çok güzel geçiyor. Ben öğrencilerimi sevdim onlar beni sevdi. Ders dışında hava şartları uygunsa dışarıda kitap okuyoruz. Yaptığımız farklı etkinliklerle çocuklara okulu sevdirmeye çalışıyoruz" dedi.

Okulun 5 öğrencisinden biri olan 4. sınıf öğrencisi Ela Göç ise öğretmenini çok sevdiğini ifade ederek, "Öğretmenimi çok seviyorum. Bizi hayata hazırlamak için çok güzel ders anlatıyor. Öğretmenimizin bize öğrettiği yolda yürüyerek çok güzel yerlere geleceğiz" dedi.

Öğretmenin Trabzonspor taraftarı olmasından etkilenerek Trabzonspor taraftarı olan Yasin Göç de, öğretmeni ile birlikte statta maç izlemek istediğini belirterek, "Ben 4. sınıf öğrencisiyim. Öğretmenim gelmeden önce Fenerbahçe'yi tutuyordum. Öğretmenimin Trabzonspor taraftarı olduğunu duydum. Öğretmenimi çok sevdiğim için Trabzonsporlu oldum. Bize çok güzel ders anlatıyor. İyi ki bizim öğretmenimiz olmuş. Onun sayesinde hayata çok güzel hazırlanıyoruz. Öğretmenim ile birlikte Trabzon'da Trabzonspor maçını izlemek istiyorum" ifadelerini kullandı.