Köy Okulundaki Öğrencilerin Fotoğraf Makinesiyle İmtihanı

Eline ilk kez fotoğraf makinesi alan öğrencinin sevinci gülümsetti

KARS Kars'ta köy okulundaki öğrencilerin fotoğraf makinesiyle imtihanı gülümsetti. İlk kez fotoğraf makinesini eline alan çocuklar fotoğraf çekmek için bir birleriyle adeta yarıştı. O anlar an be an kameralara yansıdı.

Kars'ın merkez köylerinde bin 856 rakımda bulunan Çamurlu Şehit Ercan Doğrukartal İlkokulu'nda karne sevinci yaşandı. Karne sevincini yaşayan öğrenciler, ilk kez ellerine fotoğraf makinesi aldı, arkadaşların fotoğraflarını çekti. Okul Müdürü Ela Kurnaz ise öğrencilerinin mutluluğu karşısında hem hüzünlendi, hem de güldü.

Fotoğraf makinesi eline alan arkadaşlarının fotoğrafını çeken 4'ün sınıf öğrencisi Muhammet Ali Yilkin'in arkadaşlarına fotoğraf çekmesini öğretmesi ise renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Çamurlu köyü Şehit Ercan Doğrukartal İlkokulu öğrencileri daha sonra karnelerini öğretmenlerinin elinden aldı. Öğrenciler güle oynaya evlerinin yolunu tuttu.