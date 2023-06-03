Köy Enstitüsü mezunu emekli öğretmenin torunu MIT'te doktoraya kabul edildi

KÖY enstitülerinin son mezunlarından emekli öğretmen Zeki Okuyucu'nun (76) Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) araştırma görevlisi torunu Can Okuyucu (26) dünyaca ünlü araştırma üniversitesi MIT'te (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) doktoraya kabul edildi. Can Okuyucu, doktoradan sonra Türkiye'ye döneceğini söyleyerek, Bence gelip doğdunuz yeri, bu toprakları unutmadan başka insanların da bu imkanlara sahip olmasını sağlamaya çalışmalısınız dedi.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinin Yiğitler köyünde 1946'da doğan Zeki Okuyucu, 1951'de köylülerin kendi çabalarıyla yaptığı okulda okuma yazma öğrendi. Köyün ilk okuma yazma öğrenen 4 kişisinden birisi olan Okuyucu, 1964 yılında Kayseri'deki Pazarören Köy Enstitüsü'nden mezun oldu. Okuyucu, önce kendi köyünde sonra Anadolu'nun farklı illerindeki köylerde öğretmenlik yaptı. 1985'te Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurt dışı görevlendirme sınavını Türkiye 11'incisi olarak kazanan Okuyucu, Almanya'da 7 yıl Türk çocuklarına öğretmenlik yaptı ve 1995'te emekli oldu.

NOBELLİ BİLİM İNSANLARININ ARASINDA DOKTORA

Meslek hayatı boyuncu binlerce öğrenciyi yetiştiren Okuyucu, kendi çocuklarına ve torunlarına da öğrenme ve öğretme aşkını aşıladı. 2'si eğitimci, 1'i devlet memuru 3 çocuğu ile 2'si ODTÜ'lü bilim insanı, 2'si lise öğrencisi 4 torunu da Zeki Okuyucu'nun yolundan gidiyor. Zeki Okuyucu'nun torunlarından ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nü bitirip, yüksek lisansını yapan ve üniversitede araştırma görevlisi olan Can Okuyucu, dünyanın en köklü araştırma üniversitelerinden MIT'e burslu olarak doktoraya kabul edildi. Ağustos ayında ABD'ye giderek doktoraya başlayacak olan Can Okuyucu, DHA'ya konuştu. Okuyucu, MIT'ın bünyesinde 100 civarında Nobelli bilim insanını barındıran bir enstitü olduğunu söyledi.

'ÇALIŞMALARIMI TAMAMLAYIP ÜLKEME DÖNECEĞİM'

Temel çalışma alanlarının malzemenin doğasını anlamak olduğunu belirten Okuyucu, üniversitenin ilk dönemlerinden itibaren yurt dışı destekli projelerde alanında gelişmek üzere yer aldığını, 2'nci sınıfta Amerikan Hava Kuvvetleri Bilimsel Araştırmalar Ofisi'nin desteğiyle yürütülen bir projeye dahil olduğunu kaydetti. Kimya mühendisi eşi Naz Okuyucu ile Amerika'ya gideceğini belirten Okuyucu, Benim hocam da zamanında yurt dışında farklı yerlerde araştırma merkezlerinde çalışma fırsatı bulmuş, doktora yapma fırsatı bulmuş, gün gelince dönmüş ve kendi gibi insanlar yetiştirmiş. Ben de günün sonunda oradaki çalışmalarımı tamamlayıp, kendimi geliştirip, buraya gelip, benim gibi insanlar yetiştirmek istiyorum. Bence gelip doğdunuz yeri, bu toprakları, bu üniversiteyi unutmadan sizin bu imkanlara sahip olduğunuz gibi başka insanların da bu imkanlara sahip olmasını çalışmaya sağlamalısınız. Ben bunu bir görev olarak görüyorum ve bu idealizmle de yoluma devam ediyorum. Eğitimci bir aileden geliyorum. Bu kültürle de bunu devam ettirmek istiyorum. Bu dünyada güzel bir iz bırakmak istiyoruz. İnsanlara bir faydamız dokunsun, güzel işler yapalım, güzel işlere imza atalım diyoruz. Belki bizim yaptığımız şey doğrudan atomu parçalamayacak; ama en azından bazı şeylerin öncüsü olabilir ifadelerini kullandı.

'TORUNUMLA GURUR DUYUYORUM'

Dede Zeki Okuyucu da torunu ile gurur duyduğunu ifade ederek, Her zaman kendisiyle, başarısıyla gurur duyduk. Amerika'da MIT'e doktorasını yapmaya gidecek. Diğer torunum da Can'ın kuzeni Elif Okuyucu da ODTÜ'de Kimya Mühendisliği okuyor. O da inşallah güzel bir okulda yurt dışı öğrenimine devam eder. Diğer torunlarım da lise 2'de ve gayretli bir şekilde öğrenimlerine devam ediyorlar diye konuştu.