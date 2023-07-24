Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencileri Stem Olimpiyatları'nda büyük başarı elde etti

Kosova Uluslararası Maarif Okulları Priştine şubesinde okuyan öğrenciler, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Stem Olimpiyatları'nda dünya ikinciliği, 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz ve 1 onur madalyası aldı.

Kosova Uluslararası Maarif Okullarından yapılan açıklamada, Paris'te düzenlenen Stem Olimpiyatları'nın büyük finalinde Priştine şubesi öğrencisi Kushtrim Kajoshi'nin bilim kategorisinde dünya ikincisi olduğu belirtildi.

Kosova Uluslararası Maarif Okullarının, Stem Olimpiyatları'nda en çok madalya ve ödül kazanan okullar arasında yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, "Kodlama kategorisinde Ron Shllaku altın madalya, bilim kategorisinde Emir Lezi altın madalya, Erta Tejeci gümüş madalya, Fatbardh Mulaku bronz madalya, matematik kategorisinde Ron Shllaku altın madalya, Kushtrim Kajoshi gümüş madalya ve Omar Gashi onur madalyası elde etti." ifadelerine yer verildi.

Stem Olimpiyatları'nın finali, 18-23 Temmuz'da Fransa'nın başkenti Paris'te dünyanın dört bir yanından 400'ü aşkın öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.