Kosova Maarif Okulları, Uluslararası Stem Olimpiyatları'nda dünya ikincisi oldu

Paris'te düzenlenen Uluslararası Stem Olimpiyatları'nda Kosova Maarif Okulları'nın Priştine şubesi öğrencisi Kushtrim Kajoshi bilim kategorisinde dünya ikincisi oldu. Okul, toplamda 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz ve 1 onur madalyası kazandı.

Paris'te düzenlenen ve dünya genelinde 400'ü aşkın öğrencinin katıldığı Uluslararası Stem Olimpiyatları'nda Maarif Okulları'nın Priştine şubesi öğrencisi Kushtrim Kajoshi bilim kategorisinde dünya ikincisi oldu.

Kosova Uluslararası Maarif Okulları Priştine şubesinde okuyan öğrenciler, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Stem Olimpiyatları'nda dünya ikinciliği, 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz ve 1 onur madalyası aldı.

Daha önce Pakistan, Afganistan, Moritanya, Senegal, Sudan, Irak Erbil gibi ülkelerdeki ulusal sınavlardan birinciler çıkarken, son olarak da Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencileri Paris'te düzenlenen Uluslararası Stem Olimpiyatları'nda bilimde dünya ikinciliği, matematik ve kodlamada altın, gümüş ve bronz madalya almaya hak kazandı.

HEPİMİZİ GURURLANDIRDI

Türkiye Maarif Vakfı Kosova Ülke Temsilcisi Oğuz Hamza Yılmaz, öğrencilerdeki yüksek potansiyele dikkat çekerek ?Bizim işimiz onlara kapı açmak. Öğrencilerimiz, öğretmenlerinin, okul yöneticilerinin değerli destekleri dahilinde bu büyük başarıya imza atarak hepimizi gururlandırmıştır. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum? dedi.

ÖĞRENCİLER KOSOVA'DA İLGİYLE KARŞILANDI

Kosova Uluslararası Maarif Okulları, Stem Olimpiyatları'nda en çok madalya ve ödül kazanan okullar arasında yer alıyor. Buna göre kodlama kategorisinde Ron Shllaku altın madalya, bilim kategorisinde Emir Lezi altın madalya, Erta Tejeci gümüş madalya, Fatbardh Mulaku bronz madalya, matematik kategorisinde Ron Shllaku altın madalya, Kushtrim Kajoshi gümüş madalya ve Omar Gashi onur madalyası aldı. Ülkelerine madalyalarla dönen öğrenciler, Kosova Havaalanı'nda coşkuyla karşılandı

Kosova Maarif Okulları, bu yıl ayrıca Uluslararası Stem Olimpiyatları, Hippo İngilizce Dil Olimpiyatı, First Robotic Competetion, Kanguru Matematik Olimpiyatları gibi yarışmalarda önemli dereceler elde etmişti.