Kosova'da Türkçe eğitim gören ilkokul birinci sınıf öğrencilerine tablet, sırt çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Dağıtım töreni Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği, KDTP, KFOR ve Kosova Türk Öğretmenler Derneği işbirliğiyle gerçekleştirildi.

" Kosova'da Türkçe Eğitimde Teknolojik Atılım Projesi" kapsamında ülke çapında Türk dilinde eğitim gören ilkokul birinci sınıf öğrencilerine tablet, sırt çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı ile Kosova Türk Öğretmenler Derneği işbirliğinde, Prizren'in tarihi "Lumbardhi" sinemasında dağıtım töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka, KDTP Milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan, Kosova Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Erol Kala ile Kosova'da görev yapan Türk kuruluşlarının temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Angılı, programda, Kosova'da kasımda yapılacak nüfus sayımlarının ülkedeki Türk toplumu için önemine dikkati çekti.

Kosova'daki Türkçe eğitimde birinci sınıflara kayıtlarda bu yıl rekor öğrenci sayısına ulaşıldığını aktaran Angılı, "Sizleri tebrik etmek istiyorum. Bu sene, hem Prizren'de hem de Kosova genelinde son 8 yılda en yüksek Türkçe sınıflarda kayıt oranına ulaştık. Bu, aynı zamanda sizin buradaki varlığınızı daim ve gelecekte de daha güçlü kılmanın en güçlü yolu. Çünkü Türkçe yoksa buradaki Türkler de yoktur." ifadelerini kullandı.

Damka da tablet, sınıflara akıllı tahta, gezi, birinci ve ikinci sınıflara burs gibi projelerle eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çabalarını sürdürdüklerini belirterek, "Gayemiz, Kosova'daki Türkçe eğitime ve Türk toplumuna gerekli desteği, özeni göstermek ve bu topraklarda artarak ve büyüyerek kalmamız açısından ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." dedi.

Tabletlerine kavuşan öğrenciler, hediyelerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Kosova'da 1 Eylül'de başlayan 2023-2024 eğitim öğretim yılında, Türkçe ilkokul birinci sınıflara ülke genelinde 217 öğrenci kayıt yaptı.

Proje, Milli Eğitim Bakanlığının finansmanı ve Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği aracılığı ile gerçekleştirildi.

Kosova'da Türkçe eğitim

Eski Yugoslavya döneminde, 1951'de alınan kararla Kosova topraklarında yaşayan Türk topluluğu için Türkçe derslerin görüleceği sınıflar açılmasına karar verilmişti.

1951-1952 eğitim-öğretim yılında, Türkçe öğrenim görmek için ilköğretim ve liselere kayıt alınmaya başlanmış, Prizren, Priştine, Gilan, Mitroviça ve İpek şehirlerinde ayrıca Mamuşa ve Dobırçan köylerinde ilk Türk ilköğretim okulları açılmıştı.

1955-1956 eğitim-öğretim yılına gelindiğinde, 8 yıllık 12 ilköğretim okulunda Türkçe eğitim için ayrılan 109 sınıfta 3 bin 558 öğrenci ve 134 öğretmen bulunuyordu.

Kosova'da Türkçe eğitim, öğrenci sayısı son yıllarda azalmış olsa da bugün Prizren, Priştine, Mamuşa, Mitrovica, Vıçıtırın, Gilan ve Dobırçan bölgelerindeki okullarda devam ediyor.

Priştine ve Prizren üniversitelerinde de lisans ve yüksek lisans düzeylerinde Türkçe bölümler mevcut.