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Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı, Ahatlar İlkokulu öğrencilerini ağırladı

Ahatlar İlkokulu öğrencileri Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Jandarma ekipleri tarafından icra edilen faaliyetler, kurumun tanıtımı, kullanılan son teknoloji silahlar ve araçlar hakkında öğrenciler ve öğretmenler bilgilendirildi. Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan jandarma ekipleri, minik öğrencilerle bolca zaman geçirdi.