Konyalı öğrenciler Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda başarılı oldu

Kayseri'de düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda Konya temsilcileri, İlkokul kategorisinde Q-Bitz'de Türkiye şampiyonluğu elde etti. Ayrıca, diğer kategorilerde de Konyalı öğrenciler başarılı sonuçlar aldı.

5. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda, Kayseri'de yapılan ve ülke genelinde 1000 öğrencinin katıldığı turnuvada Q-Bitz İlkokul kategorisinde Konya temsilcisi, Karapınar İsmet Büyükyaylacı İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Eflin Nur Çetin ve Küre Ortaokul Kategorisi'nde, Kayalı Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi İsmail Eren Yaşar Türkiye şampiyonu oldu.

Aynı turnuvaya Karapınar'dan katılan Konya temsilcileri Abdullah Ayaz İlkokul Küre yarışmalarında Türkiye 4'cülüğü İlkokul Mangala'da Leyla Su Acar Türkiye 7'ncisi, Ortaokul Pentago'da Esma Nur Soylu Türkiye 5'incisi, Ortaokul Mangala, Gülcan Ünal ise Türkiye 17'ncisi olarak turnuvayı tamamladı.

Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, AA muhabirine, "Bu onuru ilimize ve ilçemize yaşatan, Türkiye derecesi yapan şampiyon öğrencilerimizi, okul müdürlerimiz Fazlı Cankaya ve Metin Yaşa, danışman öğremenlerimiz Orhun Köken ve Dudu Yetişir'i sene boyunca Akıl ve Zeka oyunları turnuvalarında emeği geçen komisyon üyelerimizi, tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." dedi.