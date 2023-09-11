Konya Lisesi'nde Yeni Konferans ve Spor Salonu Hizmete Açıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi Konya Lisesi bahçesinde yapımını tamamladığı konferans ve spor salonu, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde hizmete açıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, katıldığı açılış programında kendisinin de 1991'de Konya Lisesi'nden mezun olduğunu anımsattı.

Okulun öne çıktığı branşlardan birisinin de basketbol olduğunu belirten Altay, "Okulumuza böyle güzel bir salon kazandırdık. Hem spor salonu hem de konferans salonu çok güzel oldu. Eski binayı kapatan kötü görüntü de ortadan kalkmış oldu. İyi günlerde kullanmanızı temenni ediyorum." dedi.

Altay, Konya'nın 2023 Dünya Spor Başkenti olduğunu hatırlatarak, "Bu yıl da böyle güzel bir salonu açmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İl Milli Eğitim Müdürümüze, okul müdürümüze bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim yolunuzu açık etsin. İnşallah sizler şehrimiz için ülkemiz için bizden çok daha üst görevler alacaksınız. Şehrimize hizmet etmeyi ihmal etmeyin. Sizlere hayat boyu başarılar diliyorum. Yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyemiz bizim tüm faaliyetlerimizde gerçekten çok fazla destek oluyor. Fiziki anlamda okullar, spor salonları ve tadilatlar yaparak bizlere büyük destek oluyor. Konya belediyeciliği bu yönüyle Türkiye'ye örnek bir belediyecilik. Yaptıkları bu hizmetler de tabi ki Bakanlığımızın hizmetleriyle birleşince Konya'da eğitimde bir lüks ve üstünlük oluşturuyor. Bu tesisin sizlere, hepimize, ilimize hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından Altay, okula kazandırılan yeni salonda Konya Lisesi Basketbol Takımı ile basketbol oynadı.