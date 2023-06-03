Konya Emniyet Müdürlüğü, LGS sınavı öncesi uyarılarda bulundu

Konya Emniyet Müdürlüğü, yüz binlerce öğrencinin hafta sonu ter dökeceği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında herhangi bir aksaklık yaşamamaları için uyarılarda bulundu. Sınav öncesinde alınan asayiş, güvenlik ve trafik önlemleri hakkında bilgi veren yetkililer, öğrencilerin sınava yetişmeleri için trafik ekiplerinin duyarlı olacağını ve asayiş ekiplerinin de gerekli yardımları yapacağını belirtti. Ayrıca öğrencilere, sınav gününe erken saatlerde çıkmaları, sınav için gerekli belgeleri hazırlamaları ve yasaklı materyalleri yanlarında bulundurmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Konya Emniyet Müdürlüğü, yüz binlerce öğrencinin hafta sonu ter dökeceği Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavında herhangi bir aksaklık yaşamamaları için uyarılarda bulundu.

Yüz binlerce öğrenci 4 Haziran 2023 Pazar günü LGS sınavda ter dökecek. Konya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sınav öncesinde uyarılarda bulundu. Asayiş, güvenlik ve trafik yönünden gerekli bütün önlemlerin alındığını belirten emniyet yetkilileri, özellikle öğrencilerin sınava yetişmeleri için trafik ekiplerinin ana arterler başta olmak üzere sınavların yapılacağı okullar civarında duyarlı olacaklarını ve asayiş ekiplerinin de öğrencileri sınava yetiştirmek için gerekli bütün yardımlarda bulunacaklarını bildirdi.

"Evden daha erken saatlerde çıkmak sınav yerine zamanında ulaşmak için önemli"

Yetkililer, sınav saatinde okul güzergahlarında normalin üzerinde bir yoğunluk olacağı için öğrencilerin herhangi bir aksilik yaşamamaları için yola daha erken saatlerde çıkmalarının önemli olduğunun altını çizdi. Emniyet yetkilileri öğrencilerin sınavdan bir gün önce sınav için gerekli olan kimlik ve sınav giriş belgelerini hazırlamalarının, sınava girecekleri okulların yerinden emin olmalarının kendileri açısından önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurmuş olduğu, adayın Sınav Giriş Belgesi ile sınav kılavuzunda da belirtilen her türlü yasaklı materyalin sınav binasından içeri girmesinin yasak olduğunu ifade ederek, bina girişinde üst araması esnasında bu materyallerin adayların üzerinde olmaması için her türlü tedbir alınacağı, bina girişinde üst araması yapacak olan emniyet görevlilerinin konu üzerinde uzman ve eğitim almış personel olduğu bildirildi.

"Sınav günü ve öncesi gürültüden kaçınılmalı"

Ayrıca vatandaşlara da uyarılarda bulunan yetkililer pazar günü yapılacak olan LGS sınavı öncesi ve sınav saatinde yüksek sesle müzik yayını, gece geç saatlere kadar düğün merasimleri, yine gündüz saatlerinde iş makinelerinin okul çevrelerinde çalışması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların çok dikkatli olmalarının gerektiğini ifade etti. - KONYA