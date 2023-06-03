Konya'da YKS provası gerçekleştirildi, proje yarışması sonuçlandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) provası düzenlendi. İlçede belirlenen okullardaki provaya 641 öğrenci katıldı. Ayrıca, Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, 'Küçük Hayallerden Büyük Fikirlere' proje yarışmasının sonuçlandığını açıkladı.

Karapınar'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) provası gerçekleştirildi.

İlçede belirlenen okullardaki YKS provasına 641 öğrencinin katıldığı bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, yaptığı açıklamada, "YKS provasında, sınav kurallarına titizlikle davranılarak öğrencilerimiz güzel bir tecrübe edinmiş oldu." ifadesini kullandı.

"Küçük Hayallerden Büyük Fikirlere" proje yarışması

Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, "Küçük Hayallerden Büyük Fikirlere" proje yarışmasının sonuçlandığını belirtti.

Maden, "Ortaokul kategorisinde Selki Nilüfer Aydoğdu Ortaokulu'nun yapmış olduğu 'Mat Kart' projesi üçüncü olmuştur. Proje sorumlusu Matematik öğretmenimiz Emine Duran ve 6. sınıf öğrencilerimiz Hatice Güneş, Erkam Yelten ve Şerafettin Zedef'i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadesini kullandı.