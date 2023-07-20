KONYA'da YKS'de Türkiye birincisi olan öğrenci

KONYA'da Namık Emre Acar (18), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ) sayısal Türkiye birincisi oldu. Acar, "Öğrendiğimde çok mutlu oldum. Beklediğim bir sonuçtu. Kendim ve geleceğim için bir şey yapma düşüncesi beni hep motive etti. Bilgisayar mühendisliği veya tıp okumak istiyorum. Bundan sonraki süreçte ülkeme faydalı bir birey olmayı hedefliyorum" dedi.

Özel bir kolejde öğrenim gören Namık Emre Acar, YKS'de, AYT sayısal Türkiye birincisi oldu. Ailesiyle birlikte okuduğu koleje gelen Acar, böyle bir başarıyı beklediğini belirtti. Başarısının sırrını günü gününe çalışmak olarak tanımlayan Acar, "İlk başta haberi aldığım zaman çok heyecanlandım. Beklediğim bir sonuçtu. Direkt birinci olmayı beklemesem de iyi bir sonuç bekliyordum. Birinci olunca çok sevindim tabii, sabah sabah mutlu olduk. Ailemle birlikte kutladık. Özellikle son seneye bırakmamamız lazım. İlkokuldan itibaren düzenli bir çalışma sürdürmeye çalıştım. Okulumun da tabii desteği oldu. Yaptığı sınavlar olsun, öğretmenlerin birebir ilgilenmesi olsun, çok yardımcı oldu. Çok sıkı çalıştım diyebilirim. Kendimi her zaman düşündüm. Kendim için, geleceğim için düşündüm. Bu beni motive etti. Birincilik için uğraştım, çabaladım" ifadelerini kullandı.

Namık Emre Acar'ın kardeşi Eray Kaan Acar da ağabeyinden gurur duyduğunu ve güzel bir geleceğe sahip olmasını istediğini belirtti.