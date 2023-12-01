Konya'da Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Düzenlendi

Konya'da Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 52 ülkeden 205 öğrencinin katılımıyla "Gençlik ve Din Algısı" temasıyla 9. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu düzenleniyor. Sempozyumda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tarih boyunca Yahudileri Müslümanların himaye ettiğini, haçlıların ise katlettiğini belirterek, "Dünyaya iyiliği İslam getirecek. Tarihte getirdi, bugün de buna dünyanın ihtiyacı var" dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı, ilmi faaliyetler konusunda tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla 9'uncusu Konya'da düzenlenen Uluslararası Öğrenci Sempozyumu "Gençlik ve Din Algısı" temasıyla başladı. Bir otelde düzenlenen sempozyum Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Sempozyumun açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gençlik bizim en büyük değerlerimizden ve bizim en büyük hazinemiz. Sizler hem Türkiye'den hem farklı ülkelerden bir araya gelmiş, geleceği planlayan, tasarlayan ve geleceği tasarlarken inancımızı dikkate alan İslam ahlakını dikkate alan ve bu şekilde planlamasını yapan gençlerimizsiniz. İşte o zaman gençler değerli oluyor. Dinimizin ne kadar şefkatli, merhametli bir din olduğunu anlatmamız lazım her yerde. Dünyayı huzura, barışa, İslam dininin tarihte kavuşturduğunu, bundan sonra da kıyamete kadar İslam dininin dünyayı barışa ve huzura kavuşturacağından başka bir çözümün olmadığını anlamamız lazım olayları analiz ederek, değerlendirerek. Yahudileri sürdüler, 637 yılına kadar Hazreti Ömer Kudüs'ün idaresini ele alıncaya kadar sürgünde kaldılar. Hazreti Ömer Kudüs'ün idaresini ele aldıktan sonra orada tekrar bir huzur, bir barış ortaya çıktı. Yahudi'si, Hristiyan'ı, Müslüman'ı, beyazı, siyahı, farklı farklı ırktan insanların huzur içinde yaşadığı bir yer oldu ve adı Darüsselam oldu" dedi.

"Dünyaya iyiliği İslam getirecek"

Siyonist Hristiyanlığın, Siyonist Yahudilikten daha tehlikeli olduğuna dikkat çeken Erbaş, "Geçmişte tarihte olduğu gibi şimdi ben buradan dünyada yaşayan, hatta İsrail'de yaşayan bütün Yahudilere sesleniyorum. Siyonist Hristiyanların kışkırttığı terör devleti İsrail'i katliam yapmaktan durdurun. Çünkü tarih boyunca sizi katliamdan Müslümanlar kurtardı. Yahudileri tarih boyunca Müslümanlar himaye etti, haçlılar katletti. Endülüs'te katletti, haçlıların dedeleri Kudüs'te Roma eliyle katletti. Haçlılar Almanya'da 90 bin Yahudi'yi gaz odalarında zehirleyerek öldürdü. Ama Müslümanlar tarih boyunca hep onlara sahip çıktı. Şimdi sizler bunu anlamalısınız. Ey dünya Yahudileri bunu bilmelisiniz ve zalim İsrail'i sizler de durdurmak için harekete geçmelisiniz. ve dünyayı İslam değiştirecek. Dünyaya iyiliği İslam getirecek. Tarihte getirdi, bugün de buna dünyanın ihtiyacı var" diye konuştu. - KONYA