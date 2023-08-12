Konya Büyükşehir Belediyesi LİMA'da YKS Yaz Okulu Devam Ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri'nin (LİMA) üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlediği 'YKS Yaz Okulu' devam ediyor. Okulda yoğunlaştırılmış ders programıyla TYT ve AYT gruplarına eğitim veriliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri'nin (LİMA) üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlediği "YKS Yaz Okulu" devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kayıtların sona ermesiyle başvuru yapan öğrenciler için deneme sınavı aracılığıyla puanlarının belirlenmesinin ardından TYT ve AYT sınıfları oluşturuldu.

YKS Yaz Okulu'nda yoğunlaştırılmış ders programıyla TYT ve AYT gruplarına eğitim veriliyor.

Hafta içi 5 gün, günlük 6'şar saatlik derslerin yanı sıra çeşitli etkinliklerin de yer verildiği planlamada öğrencilerin, hem 2024 YKS sürecine ön hazırlık yapmaları hem de etkinliklerle motivasyonlarını koruyabilmeleri amaçlanıyor.

Lise Medeniyet Akademileri'nde 5 hafta sürecek "YKS Yaz Okulu" 8 Eylül'de sona erecek.