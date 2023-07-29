Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından Arama Kurtarma Eğitimi
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Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Birimi tarafından Akşehir'de arama kurtarma eğitimi düzenlendi. Eğitim programına Akşehir Arama Kurtarma Timi ve Seydişehir Belediyesi Arama Kurtarma ekibi katıldı. Eğitimlerde doğada ve enkazda arama kurtarma, araçta kazazede kurtarma, iple erişim, malzeme bilgisi ve ilk yardım konuları işlendi.
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Birimi tarafından Akşehir'de arama kurtarma eğitimi yapıldı.
Akşehir Arama Kurtarma Timi ile Seydişehir Belediyesi Arama Kurtarma ekibinin katıldığı eğitim programı üç gün sürdü.
Eğitimlerde, doğada ve enkazda arama kurtarma, araçta kazazede kurtarma, iple erişim, malzeme bilgisi ve ilk yardım konuları anlatıldı.
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Kaynak: AA / Bayram Uygun - Eğitim