Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından Arama Kurtarma Eğitimi

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Birimi tarafından Akşehir'de arama kurtarma eğitimi düzenlendi. Eğitim programına Akşehir Arama Kurtarma Timi ve Seydişehir Belediyesi Arama Kurtarma ekibi katıldı. Eğitimlerde doğada ve enkazda arama kurtarma, araçta kazazede kurtarma, iple erişim, malzeme bilgisi ve ilk yardım konuları işlendi.