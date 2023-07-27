Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, YKS'de başarılı olan öğrencilerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da öğrenim gören ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100'e giren öğrencilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, program Konya Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın her alanda olduğu gibi eğitim alnında da başarılı bir şehir olduğuna dikkati çekerek, sınavda başarı gösteren öğrencileri tebrik etti.

Altay, öğrencilerin elde ettikleri başarının çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Emeğinizden dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin. İnşallah Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde okuyarak bundan sonra da şehrimize ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceksiniz. Ne kadar çalışsanız da anne baba duasını da asla ihmal etmeyin. Ders başarısı çok kıymetli ve önemli ama işin sonunda vatana, millete, dinimize hizmet edecek hayırlı evlat olmak çok daha önemli. Siz ikisini de yapacak durumdasınız. Muhtemelen birçoğunuz Konya dışındaki üniversitelerde okuyacaksınız, onun için şehrimizi de unutmayın. Eğitim hayatınız bitince mutlaka çok iyi yerlerde, çok iyi görevler alacaksınız, bu başarınız onun bir göstergesi. Ama doğduğunuz, büyüdüğünüz toprakları, yaşadığınız şehri ihmal etmemek lazım. Hem anne babalarınız hem de bizler buradayız. Onun için sizlerin başarısıyla gurur duyuyoruz. İnşallah şehrimize de önemli hizmetlerde bulunursunuz." değerlendirmesinde bulundu.

İlk 100'de 18 Konyalı öğrenci var

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de Altay'a her zaman öğrencilerin yanında oldukları için teşekkür ederek, "YKS sınavında ilimizde 18 öğrencimiz ilk 100'de 23 dereceyi elde etti. Bu ilimiz için onur verici. Sayısal ve Arapça alanlarında 2 Türkiye birincimiz var. İlk yüzde de 18 öğrencimiz var. Öğrencilerimizi, ailelerimizi, okullarımızı ve öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrenciler de eğitim alanındaki çalışmalar ve destekleri dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti. Altay, programın sonunda başarılı öğrencilere Konya halkı adına hediye takdim etti.