- Konteyner okulda öğretmenler günü heyecanı

KAHRAMANMARAŞ - Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta oluşturulan konteyner okulda 24 Kasım Öğretmenler Günü sevinci yaşandı.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde etkili olan depremler sonrası yüzlerce okul yıkılmış, binlerce okul ise hasar almıştı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi Karacasu Mahallesinde oluşturulan konteyner okuldaki öğrenciler, öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü heyecanla kutladı. Öğrenciler öğretmenlerine hediyeler verdi.

Öğrencilerinin sevgi seline karşılık veren ilkokul 1. sınıf öğretmeni Sefanur Dağ, "Öğretmenler günü kutlamasını gerçekleştiriyoruz. Depremin ilk gününden beri tüm Türkiye yanımda. öğretmenler bir meşale gibidir kendisinden ışık verdikçe azalır ama azaldıkça çoğalır. Ülkede varlığımız hissediliyor her zaman. Okul idaremiz de aynı şekilde yaralarımızı sarmaya çalışıyorlar. Burada olmak bizim için çok duygusal ve önemli. Kendimizi ayrıcalıklı hissediyoruz birçok okuldan. Burası konteyner kent burada her şey öğretmenlerin yapabildiği kadar ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.