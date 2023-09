Konak Belediyesi Okullarda Temizlik ve Bakım Çalışması Başlattı

Konak Belediyesi, öğrenci ve öğretmenlerin 2023-2024 eğitim öğretim yılına pırıl pırıl bir başlangıç yapması için ilçedeki okullarda temizlik v bakım çalışması başlattı.

Konak Belediyesi, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çalmadan ilçedeki okullarda kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması başlattı. Yeni eğitim dönemiyle birlikte arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın heyecanını yaşayan çocukların sağlıklı bir ortamda ders başı yapabilmeleri için her şey düşünüldü. Bu yıl ilk defa okul sıralarında oturacak ve okula bir hafta erken başlayacak birinci sınıf öğrencileri düşünülerek temizlik çalışmaları ilkokullardan başladı. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okul bahçelerini boydan boya yıkadı, çöp kutu ve konteynerlerini de özenle temizleyerek dezenfekte etti. İlkokullarda tamamlanan çalışmalar, ortaokul ve liselerde hafta boyunca devam edecek.

"AYDINLIK BİR GELECEK İÇİN"

Konaklı öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik ortamda ders başı yapmaları için belediye ekiplerine talimat veren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, tüm öğrencilere yeni eğitim yılında başarı temenni ederek, "Çocuklarımızın daha sağlıklı, daha iyi koşullarda eğitim almaları için gerekli desteği vermeye her zaman hazırız. Okullar açılırken onların heyecanını paylaşmak bizim için de en büyük mutluluk. Okullarda temizlik ve bakım çalışmalarımız devam ediyor. İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odamızla da protokol imzaladık. İhtiyaç sahibi çocuklarımız için hazırladığımız eğitim kartlarıyla eğitimlerine destek oluyoruz. Her şey çocuklarımız için, her şey onlara aydınlık bir gelecek oluşturabilmek için" diye konuştu.