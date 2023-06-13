KOMEK'te Yeni Dönem Kayıtları Başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (KOMEK) yeni dönem kayıtları başladı. Kurslar, yaz döneminde de devam edecek ve KOMEK Uzaktan Eğitim Merkezi (KUZEM) de 86 farklı branşta faaliyet gösterecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (KOMEK) yeni dönem kayıtları başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK'lerin vatandaşların sosyalleşmesi ve meslek sahibi olmaları noktasında eğitimler veren şehrin önemli markalarından biri haline geldiğini belirtti.

Bugüne kadar 598 farklı branşta eğitim alan 1 milyon 200 binden fazla kursiyerle KOMEK'in büyük bir aile olduğunu vurgulayan Altay, kendini yetiştirmek ve kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyen herkesi 26 Haziran'a kadar sürecek kayıtlara başvurmaya davet etti.

KOMEK'in yaz döneminde, Alaeddin KOMEK, Araplar KOMEK ve Sündüs Öğülmüş KOMEK kurs merkezlerinde yetişkinlere yönelik kurslar açarak, el sanatları, bilişim teknolojileri ve kişisel gelişim olmak üzere yüzlerce alanda eğitim vereceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KOMEK Uzaktan Eğitim Merkezi (KUZEM) yeni dönemde 86 farklı branşta faaliyetlerini sürdürecek. Geleneksel eğitimlerden yararlanamayanlar, kurs merkezine gelme zorunluluğunun olmadığı, derslerin sanal ortamda interaktif işlendiği uzaktan eğitim kurslarıyla bu yaz döneminde de KUZEM sayesinde eğitimden mahrum kalmayacak. Her dönem farklı branşlarla güncel kalan, bilgiye erişimi kolay hale getirmeye çalışan KUZEM, bu dönem de yeni branşlar planladı. Korece konuşma kulübü, telefonda satış teknikleri, python ile arayüz geliştirme, python ile oyun geliştirme, ileri seviye solidworks, astroloji ve iridoloji eğitimleri yeni branşlar arasında yer alıyor. Bugüne kadar 273 farklı branşta eğitim veren KUZEM, 50 bin kursiyeri mezun etti. KOMEK'e başvurular, 26 Haziran'a kadar 'konya.bel.tr' ve 'komek.org.tr' adreslerinden yapılırken, uzaktan eğitim kayıtları da https://www.kuzem.org adresinden alınacak."