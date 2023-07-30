Kocaeli Üniversitesi'nin Kurucu Rektörü Prof. Dr. Atıf Ural Hayatını Kaybetti

Kocaeli Üniversitesi'nin (KOÜ) Kurucu Rektörü Prof. Dr. Atıf Ural hayatını kaybetti.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Prof. Dr. Atıf Ural'ın (80) hayatını kaybettiğini açıkladı. Cantürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversitemizin Kurucu Rektörü Sayın Prof. Dr. Atıf Ural hocamızın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm Kocaeli Üniversitesi mensuplarına başsağlığı diliyorum. Bıraktığı emanetine en iyi şekilde sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Atıf Ural'ın cenazesinin yarın Kocaeli Üniversitesi'nde düzenlenen törenin ardından Ulaşlı Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - KOCAELİ