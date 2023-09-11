Kocaeli'de Yeni Eğitim Öğretim Yılı Başladı

Kocaeli'de bin 577 okulda toplam 428 bin 208 öğrenci ders başı yaptı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde minikleri yalnız bırakmadı.

2023 -2023 eğitim ve öğretim dönemini ilk zili çaldı. Kocaeli'de 428 bin 208 öğrenci ve 26 bin 32 öğretmen ders başı yaptı. İzmit ilçesinde bulunan Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda öğrenciler yeni dönemi çeşitli etkinlikler yaparak karşıladı. İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, folklor oyunlarıyla devam etti. Minikler günün anısına şiir okudu. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz öğrencilerle birlikte ders zilini çaldı. Vali Yavuz sınıfları dolaşarak minklere hediyeler dağıttı.

"3 yıl içerisinde 553 derslikli 46 okulun inşaatını tamamlayarak eğitim ve öğretimin hizmetine açtık"

Öğrencileri çağın gerekliliklerine göre yetiştirmeyi Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Bugün itibariyle bin 577 okulumuzda 428 bin 228 öğrencimiz ve 26 bin 32 öğretmenimiz ile birlikte eğitim ve öğretim yılına başlıyoruz. Mükemmel bir öğrenci ve öğretmen sayısına sahibiyiz. Derslik başına düşen öğrenci sayımız 23, derslik başına düşen öğretmen sayımız 16. Ulusların hür, bağımsız ve refah içinde yasmasını sağlayan en önemli faktör eğitim. Çünkü eğitim en önemli stratejik alanlardan bir tanesi. Yoğun bir şekilde eğitimin fiziki altyapısını değiştiriyoruz, Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde, Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadarıyla derslik ve okul yaptık. Bu çerçevede bugün itibariyle şehrimizde 18 bin 527 dersliğimiz bulunuyor. Son 3 yıl içerisinde 553 derslikli 46 okulun inşaatını tamamlayarak eğitim ve öğretimin hizmetine açtık. Yine 300 derslikli 13 okulumuzun inşaatın da devam ediyor. 136 derslikli 11 okulumuzun ihalesi yapılmış, bir kısmının yer teslimi yapılmış, bir kısmı da neticelenmek üzere devam ediyor. Deprem performans işlevi yaptığımız 314 derslikli 15 binamızın güçlendirme çalışmalarını da tamamladık" dedi. - KOCAELİ