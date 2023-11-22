Kocaeli'de kız öğrenci akran zorbalığına uğradı, soruşturma başlatıldı
Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir lisede kız öğrencinin sınıf arkadaşları tarafından akran zorbalığına uğraması ve darbedilmesiyle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Olaya karışan 3 öğrencinin ifadeleri alındı.
Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir lisede kız öğrencinin, sınıf arkadaşları tarafından akran zorbalığına uğraması ve darbedilmesiyle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.
İlçedeki bir lisede eğitim gören kız öğrencinin sınıf arkadaşları tarafından darbedilmesine ilişkin görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.
Müdürlük tarafından konuyla ilgili idari soruşturma başlatılırken, olaya karışan 3 öğrencinin Derince Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alındığı öğrenildi.