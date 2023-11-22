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Kocaeli'de kız öğrenci akran zorbalığına uğradı, soruşturma başlatıldı

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir lisede kız öğrencinin sınıf arkadaşları tarafından akran zorbalığına uğraması ve darbedilmesiyle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Olaya karışan 3 öğrencinin ifadeleri alındı.