Kocaeli'de İmam Hatip Öğrencisi LGS'de 500 Tam Puan Aldı

Kocaeli'de bir imam hatip öğrencisi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak büyük bir başarıya imza attı. Sınava hazırlanırken bireysel çalışmayı tercih eden öğrenci, cep telefonu kullanmadığını ve boş vakitlerinde kitap okuduğunu söyledi. Okul müdürü ve ailesi de öğrenciyi başarısından dolayı tebrik etti.

Kocaeli'de imam hatip öğrencisi Muzaffer Melih Kurttaş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan aldı.

LGS kapsamında 4 Haziran'da gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçları açıklandı.

Buna göre, Kurttaş tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan 562 öğrenci arasında yer aldı.

Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Kurttaş, AA muhabirine, sınavda 2 Türkçe sorusunda zorlandığını belirterek, şu an hangi liseye gideceğine karar vermediğini söyledi.

Cep telefonu kullanmadığını dile getiren Kurttaş, şöyle devam etti:

"Ailem ve öğretmenlerimden çok büyük destek aldım, onlara teşekkür ediyorum. Sınava hazırlanırken bireysel çalışmadan yana oldum ve bireysel çalıştım. Kendi programlarım doğrultusunda çalıştım. Boş vakitlerimde basketbol ve futbol oynadım, yüzdüm ve bol bol kitap okudum. Ben telefon ya da bilgisayarda oyun ya da video izlemekten yana olmadım.

Sınava girecek arkadaşlarıma kendilerine mutlaka bir hedef belirlemelerini, kesinlikle sosyal medyaya bakmamalarını ve verimli çalışmalarını tavsiye ediyorum."

"Çok mutluyuz"

Okul Müdürü Cemil Kılıç, ailesini, öğretmenlerini ve okulunu gururlandırdığını belirttiği Kurttaş'ı başarısından dolayı tebrik etti.

Baba Derviş Kurttaş, çok mutluğu olduğunu ifade ederek, "Hislerimi tarif edemiyorum. Sınav hazırlığında başlarda çabalama oldu ama sonlara doğru hız kazandı. Şu anda Allah'ın izniyle gereken sonucu aldık, çok mutluyuz." dedi.

Anne Fatma Kurttaş, oğluna her zaman destek olduğunu anlatarak, "Yalnız çalışmasını sağladık, bol bol kitap okudu. Babasının, öğretmenlerinin, dershanenin destekleri çok oldu, gururluyuz. Ailelere tavsiyemiz; çocuklarıyla aynı ortamda zaman geçirmeleri çok önemli ve onunla konuşmaları, dertlerini, sıkıntılarını dinlemeleri de önemli." diye konuştu.