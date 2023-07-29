Kocaeli'de Gençler Geleceğe Hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlik merkezlerinde düzenlenen resim ve müzik atölyeleriyle yetenekli öğrenciler geleceğe hazırlanıyor. Merkezlerdeki ücretsiz eğitimlerden memnun kalan öğrenciler, güzel sanatlar bölümlerine girmek için eğitim alıyor.

Kocaeli'de resim ve müzik alanında yetenekli öğrenciler, gençlik merkezlerindeki atölyelerde geleceğe hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesince kapsayıcı eğitsel, kültürel, sanatsal ve mesleki eğitimlerle gençlerin donanımının artırılması amacıyla gençlik merkezleri hizmeti sunuluyor. Merkez bünyesindeki sanat atölyelerinde ise resim ve müzik alanında yetenekli öğrenciler keşfediliyor.

Atölyelerdeki kurslara katılan ortaokul ve lise öğrencileri, hedeflerindeki okulların güzel sanatlar bölümüne girmek için eğitim alıyor.

"Öğrenciler ve veliler ücretsiz eğitimlerden çok memnun"

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, AA muhabirine, bünyelerinde akademi lise, bilgi evleri ve gençlik merkezlerinin bulunduğunu söyledi.

Bu merkezlerde gençlerin hem yaz hem de kış okulları kapsamında etkinliklere katıldığını belirten Yıldırım, "Gençlik merkezlerimiz, bilgi evlerimiz ve akademi liselerimizde ücretsiz eğitimler veriyoruz. Bunların başında teknoloji, resim, müzik, el sanatı gibi çok sayıda atölyemiz mevcut. Gençlerimiz burada uzman eğitimci kadromuzla birlikte oluyor." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, resim ve müzik atölyelerinde, yetenekli gençlerin, eğitimlerini güzel sanatlar lisesi ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde sürdürmelerine yönelik sınavlara hazırlandığını anlatarak, "Güzel sanatlar lisesi sınavına hazırlık süreci çok güzel geçti. Yetenekli gençler bizden ücretsiz eğitim aldı. Güzel sanatlar lisesini kazanan gençlerimiz var. Velilerimiz ve öğrencilerimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin bu ücretsiz eğitimlerinden faydalandıkları için çok memnun." diye konuştu.

Atölyelerdeki öğretmenlerin, birebir iletişime geçerek öğrencilerin yeteneklerinin keşfedilmesini sağladığını dile getiren Yıldırım, "Biz de ilgimizi ve uzmanlığımızı gençlerimize anlatıyoruz, gösteriyoruz." dedi.

"Gençlik merkezinde müzik konusunda daha çok geliştim"

Öğrenci Elanur Fırat, müzikle ilgilendiğini, merkezin içeriğini öğrendikten sonra da burada eğitim alamaya karar verdiğini söyledi.

Merkezin, kendisini müzik alanında daha da geliştirebileceğini düşündüğünü anlatan Fırat, şöyle devam etti:

"Gençlik merkezine bir yılı aşkın süredir geliyorum. Burada gitar ve bas gitar eğitimi aldım. Gençlik merkezinde müzik konusunda daha çok geliştim. Burası çok eğlenceli bir yer. İlk geldiğimde müzikte yaptığım şeyler ile şu anki şeyler arasında çok fark var. Böyle bir merkezde güzel sanatlar lisesine giriş için sınava hazırlanmam çok güzel oldu çünkü burada çok fazla enstrüman var. O yüzden bu konuda çok şanslıydım."

Fırat, gençlik merkezinde aldığı eğitim sayesinde İzmit Güzel Sanatlar Lisesine gitmeye hak kazandığını dile getirerek, "Buraya gelmeden önce müzik öğretmeni olmak istiyordum. Şu anda bir üniversitede akademisyen olmak istiyorum." dedi.

"Üniversitede grafik tasarımı bölümünde eğitim almak istiyorum"

Ramazan Emek Çelik de resim yapmanın hayatının bir parçası olduğunu söyledi.

Arkadaşının tavsiyesi üzerine geldiği merkezde 6 aydır resim eğitimi aldığını anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Resimde ilerlemek istiyordum. Mesleğimi de resim alanında yapmak istiyordum. Bu atölyeyi bulduğumda güzel sanatlar lisesi diye bir şey olduğunu öğrendim. Güzel sanatlar lisesini kazanmak için hazırlanmaya başladım. İlk başta kara kalem eğitimi aldıktan sonra tablo yapmaya başladım. Ancak güzel sanatlar lisesini kazanmak için kara kaleme tekrardan döndüm. Hocamla kara kalem yapmaya ve taktikleri öğrenip sınavı kazanmaya yoğunlaştım ve Yalova Güzel Sanatlar Lisesini kazandım."

Çelik, lisenin ardından üniversitede grafik tasarımı bölümünde eğitim almak istediğini, yurt dışında okuma hayalinin de olduğunu dile getirdi.