Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan bir lisede akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kız öğrenci sınıfın ortasında başka bir kız çocuğu tarafından tekme tokat dövüldü. O anlarda diğer öğrencilerin de olaya müdahale etmek yerine kayda almaları dikkat çekti.

Kız öğrenci sınıfta arkadaşını dövdü, diğer öğrenciler de o anları kayda aldı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kız öğrenci, sınıfta arkadaşı tarafından darp edildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARKADAŞINA SALDIRDI

Zehra Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda 9'uncu sınıf öğrencisi oldukları öğrenilen gençler arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında B.G isimli öğrenci, arkadaşı E.T'ye saldırdı.

TEKME TOKAT DÖVÜLDÜ

B.G., saçını çekip yere yatırdığı E.T'ye dizi ile vurdu. Gözyaşlarına boğulan E.T., korku dolu gözlerle arkadaşına baktığı sırada B.G., "Saçın çok güzelmiş" dedikten sonra genç kıza tokat ve tekme attı. O anlar sınıftaki başka bir öğrenci tarafından kayda alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İşte o anlardan kareler;