Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Keskin Özkaya, Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü (EMBO) üyeliğine seçildi
Eğitim Haberleri
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Keskin Özkaya, nörodejenerasyon, kanser gibi önemli hastalıklar konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan bir bilim insanı olarak Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü (EMBO) üyeliğine seçildi. EMBO, dünyada bilimin gidişatına yön veren bir kuruluş olup, Türkiye'den 5 üyesi bulunmaktadır.
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Keskin Özkaya, Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü (EMBO) üyeliğine seçildi.
Koç Üniversitesinden yapılan açıklamada, nörodejenerasyon, kanser gibi önemli hastalıklar konusunda ümit vadeden çalışmalarıyla tanınan Özkaya'nın bilim dünyasına yön veren uluslararası kuruluşlardan EMBO'ya asli üye seçilerek onurlandırıldığı belirtildi.
EMBO'nun, aralarında Nobel Ödüllü araştırmacıların da yer aldığı 2 bini aşkın üyenin yürüttüğü faaliyetlerle dünyada bilimin gidişatına yön verdiğine vurgu yapılan açıklamada, alanında olağanüstü başarı elde etmiş araştırmacıları destekleyen kuruluşun Türkiye'den 5 üyesinin bulunduğu kaydedildi.