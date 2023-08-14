Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Keskin Özkaya, Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü (EMBO) üyeliğine seçildi

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Keskin Özkaya, nörodejenerasyon, kanser gibi önemli hastalıklar konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan bir bilim insanı olarak Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü (EMBO) üyeliğine seçildi. EMBO, dünyada bilimin gidişatına yön veren bir kuruluş olup, Türkiye'den 5 üyesi bulunmaktadır.