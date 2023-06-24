Koç Üniversitesi'nden 1659 öğrenci mezun oldu

Koç Üniversitesinde lisans ve lisansüstü eğitimini tamamlayan 1659 öğrenci, Rumeli Feneri Kampüsü'nde düzenlenen Mezuniyet Töreni'nde diplomalarını aldı.

Koç Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Onursal Başkanı Rahmi M. Koç, Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nur Yalman, Prof. Dr. Metin Sitti, Mütevelli Heyet ve Danışma Kurulu Üyeleri, akademisyenler, 2023 mezunları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen törenin konuk konuşmacısı küresel iş dünyasının önde gelen isimlerinden, 2013 yılında İngiltere Kraliçesi tarafından şövalyelik unvanına layık görülen yatırımcı Sir Michael Moritz oldu.

Törende, Bilgisayar Mühendisliği ve Matematik bölümlerini başarıyla tamamlayarak okul birincisi olan Arda Tiftikçi konuşmasını, doğup büyüdüğü Antakya'ya ve depremde kaybettiği yakınlarına adadı.

Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nur Yalman, Koç Üniversitesinin 30 yıllık geçmişine birçok başarıyı, birçok ilki sığdırdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin aldığı çok itibarlı ödül, gerek ülkemizden gerekse uluslararası kuruluşlardan alınan önemli tutarlardaki araştırma fonları, toplam sayısı 19 bini geçen mezunlarımızın hem iş hem akademi hem de sosyal hayatta her sene katlanarak artan gurur verici başarıları bunun en güzel ispatıdır. Üniversitemizin, dünyanın en itibarlı bilim yuvalarından biri haline geldiğini görmek ve bilmek, sizlerle beraber güzel ülkemizi bilim dünyasında yüceltmek en büyük ülkümüzdü. Batı'nın en yüksek üniversitelerini çok iyi tanıyorum. Bu yüksek seviyelere erişmek üzere gösterdiğimiz gayretler sonucunda üniversitemizin, dünyanın en itibarlı bilim yuvalarından biri haline geldiğini görmek ve bilmek, sizlerle beraber güzel ülkemizi bilim dünyasında yüceltmek en büyük ülkümüzdür."

Prof. Dr. Metin Sitti ise başta merhum Vehbi Koç olmak üzere Koç Üniversitesinin elde ettiği büyük başarılarda önemli katkıları bulunan Koç Ailesi'ne, Vehbi Koç Vakfına, Koç Üniversitesi Danışma Kurulu ve Mütevelli Heyetine, üniversitenin öğrenci ve mezunlarına, akademik ve idari çalışanlarına teşekkür etti.

"Üniversiteden mezun olduğum 1992 yılında, biri bana 'insan vücudunun içinde sürekli yolculuk yapıp hastalıkları tedavi eden mikro robotlar yapacaksın' deseydi, ona herhalde bir bilim-kurgu kitabında yaşadığını söyler, gülerdim" diyen Sitti, gençlere de cesur olmalarını önerdi.

Sir Michael Moritz ise "Galler'de, Nazi Almanya'sındaki katliamdan kaçmış bir anne babanın oğlu olarak büyüdüğüm dönemde, bir gün dünyanın en güzel şehirlerinden birinde, Türkiye'nin en yetenekli ve kabiliyetli gençlerinin karşısına geçip her birinizi bekleyen yolculuk hakkında bazı düşüncelerimi paylaşacağımı asla hayal edemezdim." ifadelerini kullandı.

Moritz, şunları kaydetti:

"Oxford'tan sonra İngiltere'de kalmaya karar vermiş olsaydım, bugün burada karşınızda olamazdım. Avukat, bankacı, danışman ya da reklamcı olmak yerine gazeteci olma arzumun peşinden gitmemiş olsaydım kendimi San Francisco'da bulamazdım. ve eğer San Francisco'ya gitmemiş olmasaydım Steve Jobs ile asla tanışamayacaktım. ve Steve Jobs ile tanışmamış olsaydım bir şirket kurmayı asla düşünemezdim. Ama daha da önemlisi, beni Sequoia'da Don Valentine ile tanışmaya iten Steve ve Apple'ın hikayesiydi; çünkü Apple'ın ilk girişim sermayesi turuna Don ve Sequoia yatırım yapmıştı. İzlediğim bu rotanın beni götürdüğü umulmadık yerler gerçekten hayret verici: Naziler, Galler, Oxford, TIME, San Francisco, Steve Jobs, Apple, Sequoia ve şimdi... İstanbul. Tek yaptığım içgüdülerime güvenmek ve ipuçlarını takip etmekti."