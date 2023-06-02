Koç Ortaokulu öğrencileri kitaplarını tanıttı

Beylikdüzü'nde bulunan Koç Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve yazarların destekleriyle bir yıllık çalışmanın ardından kaleme aldıkları kitaplarını tanıttı. Etkinliğe Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Yafes Bakırcı, Okul Müdürü Mustafa Karabulut, Çocuk Edebiyatı Yazarı Nermin Şenol Kalyoncu, Yahya Karakurt ve öğrenci velileri katıldı. Açılış töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bakırcı, Bugün onlar vizyonlarını ortaya koydular. Bize düşen onları desteklemek dedi.

BEYLİKDÜZÜ'nde bulunan Koç Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve yazarların destekleriyle bir yıllık çalışmanın ardından kaleme aldıkları kitaplarını tanıttı. Etkinliğe Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Yafes Bakırcı, Okul Müdürü Mustafa Karabulut, Çocuk Edebiyatı Yazarı Nermin Şenol Kalyoncu, Yahya Karakurt ve öğrenci velileri katıldı. Açılış töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bakırcı, Bugün onlar vizyonlarını ortaya koydular. Bize düşen onları desteklemek dedi.

Beylikdüzü'nde bulunan Koç Ortaokulu'nda geleneksel olarak düzenlenen 'Küçük Yazarlar, Büyük Hayaller' Kitap Fuarı'nın bu yıl 6'ncısı düzenlendi. Fuarda Koç Ortaokulu'nda eğitim gören 450 minik yazar, Türkçe öğretmenleri Neşe Yabasun, Özlem Kurt, Meral Tufan, Yeliz Şahiner, Zeynep Yalın ve Pelin Uğurlu'nun danışmanlığında bir yıl süren çalışmanın ardından yazdıkları kitapları tanıttı. Fuarın açılışına, Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Yafes Bakırcı, Çocuk Edebiyatı Yazarı Nermin Şenol Kalyoncu, Yahya Karakurt ve öğrenci velileri katıldı. Koç Ortaokulu tarafından ayrıca etkinliğin marka tescilide yapıldı.

BUGÜN ONLAR VİZYONLARINI ORTAYA KOYDU

Açılışta konuşan Bakırcı, Bugün onlar vizyonlarını ortaya koydular. Bize düşen onları desteklemek. Onların hayal dünyalarını, hayal dünyalarından kaleme yansıyan satırları okuyup onları daha iyi anlayabilmek, onlara daha iyi destek vermek ve yön vermek. Onun için bugün hep beraber toplandık diye konuştu.

NE KADAR OKURSAN O KADAR VAROLABİLİRSİN

Koç Ortaokulu Müdürü Mustafa Karabulut, Okulumuzda 6'ncısını gerçekleştirdiğimiz, 'Küçük Yazarlar, Büyük Hayaller' Kitap Fuarımızın, imza gününde sizlerle buluşmanın gururunu yaşıyorum. Küçük bir kalbin ve aklın neler başarabileceğini görmek geleceğe dair umutlarımızı yeşertmektedir. Bu durum başta çocuklarımız olmak üzere, toplumumuzun gelişmesinde çok önemli rol oynamaktadır. Zira geçmişten günümüze gelen, kitap okumaya karşı olan ilgi ile toplumların gelişmesinde her daim organik bağı kurulmuştur. Ne kadar okursan, o kadar varolabilirsin düşüncesi, bu organik bağın en temel nedenlerinden biridir. Bu nedenle her toplumda, çocuğun kitaba karşı ilgisinin arttırılması büyük önem taşımaktadır şeklinde konuştu.

KİMİ TELEFON BAĞIMLILIĞINI ANLATTI, KİMİ HAYALİ KAHRAMANI

Okulun bahçesinde ve içerisinde yapılan etkinlikte, ortaokulda eğitim gören 450 minik yazarın yazdığı eserler velilerden de büyük beğeni topladı. Minik yazarlardan Beril Elif Ertüzün kitabını tanıtırken, Benim kitabımda, bir kızın telefon bağımlılığı hakkında bir kitap derken, Ömer Başol ise, Okul gezisine giden Bremen'in, okul gezisinde hayallere dalıp bir kahraman oluşunu anlattım rüyasında. Mutluyum açıkçası. İnsanlar gelip kitabımı inceliyor diyerek duygularını anlattı. Minik yazarlardan Asya İnanlı, Komik bir aileden bahsettim. 5 çocuklu, komik bir aileden bahsettim. Eğlenceli ve maceralı bir kitap. Gıdı gıdı ailesi ve Afife'nin günlüğü, baya eğlenceli. Çok heyecan verici bir duygu. İlk defa böyle kitap yazdım ve güzel hissediyorum kendimi. Yani heyecanlı şeklinde konuşurken, Arda Çetintaş ise, Ben kitabımda ormanları anlattım. Doğasını falan anlattım. Devam etmeyi düşünüyorum ifadelerini kullandı.