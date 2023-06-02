Koç Ortaokulu öğrencileri kitaplarını tanıttı

Beylikdüzü'nde bulunan Koç Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve yazarların destekleriyle bir yıllık çalışmanın ardından kaleme aldıkları kitaplarını tanıttı. Etkinliğe Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Yafes Bakırcı, Okul Müdürü Mustafa Karabulut, Çocuk Edebiyatı Yazarı Nermin Şenol Kalyoncu, Yahya Karakurt ve öğrenci velileri katıldı.

Beylikdüzü'nde bulunan Koç Ortaokulu'nda geleneksel olarak düzenlenen 'Küçük Yazarlar, Büyük Hayaller' Kitap Fuarı'nın bu yıl 6'ncısı düzenlendi. Fuarda Koç Ortaokulu'nda eğitim gören 450 minik yazar, Türkçe öğretmenleri Neşe Yabasun, Özlem Kurt, Meral Tufan, Yeliz Şahiner, Zeynep Yalın ve Pelin Uğurlu'nun danışmanlığında bir yıl süren çalışmanın ardından yazdıkları kitapları tanıttı. Fuarın açılışına, Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Yafes Bakırcı, Çocuk Edebiyatı Yazarı Nermin Şenol Kalyoncu, Yahya Karakurt ve öğrenci velileri katıldı. Koç Ortaokulu tarafından ayrıca etkinliğin marka tescilide yapıldı.

"BUGÜN ONLAR VİZYONLARINI ORTAYA KOYDU"

Açılışta konuşan Bakırcı, "Bugün onlar vizyonlarını ortaya koydular. Bize düşen onları desteklemek. Onların hayal dünyalarını, hayal dünyalarından kaleme yansıyan satırları okuyup onları daha iyi anlayabilmek, onlara daha iyi destek vermek ve yön vermek. Onun için bugün hep beraber toplandık" diye konuştu.

"NE KADAR OKURSAN O KADAR VAROLABİLİRSİN"

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-Arda Çetintaş ile röp