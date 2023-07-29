KLÜ, YKS Kurumsal Tercih Danışmanlığı Günleri Düzenliyor

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kurumsal tercih danışmanlığı günleri düzenlediklerini bildirdi.

Şengörür, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin yarınlarına hazırlanan aday öğrencilere yardım edebilmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Aday öğrencilerin, Kırklareli Üniversitesi'ni tercih edip etmeme durumuna bakılmaksızın bilinçli ve gerçekçi bir tercih yapmalarına yardımcı olacaklarını ifade eden Şengörür, bölümler bazında alanında uzman öğretim elemanları ile öğrencileri bir araya getiren program hazırladıklarını dile getirdi.

Adayları, YKS kurumsal tercih danışmanlığı günlerinde bilgi almaya davet eden Şengörür, şunları kaydetti:

"Programımızın temel amacı öğrencilerin aldıkları puanlara göre değil, sahip oldukları ilgi ve yetenekler ile bölümlerin gerektirdiği ilgi ve yetenekleri buluşturan bilinçli bir tercih için destek sunmaktır. YKS kurumsal tercih danışmanlığı 4 Ağustos'a kadar sürecek. Çevrim içi etkinliklere erişim her fakülte ve meslek yüksekokulu için hazırlanan linkler üzerinden sağlanacaktır. Kırklareli Üniversitesi olarak tüm aday öğrencilerin bilinçli ve gerçekçi bir tercih yapmaları için her türlü desteğe hazırız."