KKÜ Tıp Fakültesi'nden 142 öğrenci mezun oldu

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Tıp Fakültesi'nden mezun olan 142 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende konuşan Dekan Prof. Dr. Esra Dilek Keskin, fakültede bugüne kadar 1521 hekim yetiştirdiklerini belirtti. Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin ve mezuniyet belgelerinin verildiği tören, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Tıp Fakültesinden mezun olan 142 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

KKÜ Stadı'nda gerçekleştirilen törende konuşan Dekan Prof. Dr. Esra Dilek Keskin, fakültede bu dönem pırıl pırıl 142 öğrenciyi hekim olarak yetiştirmenin heyecanını, gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Fakülteden şu ana kadar 1521 hekimin yetiştiğini aktaran Keskin, şöyle konuştu:

"Fakültemizde halen 1042 öğrenci mezuniyet öncesi eğitim almaktadır. Fakültemizde 55 profesör, 30 doçent, 27 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 112 değerli öğretim üyesi bulunmaktadır. Öğrencilerimizi donanımlı hekimler olarak yetiştiren, onlara yoğun emek sarf eden hocalarımızı yürekten tebrik ediyor ve teşekkürlerimi sunuyorum."

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödüllerinin ve mezuniyet belgelerinin verildiği törende, fakülte birincisi Zehra Kaya, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Tören, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.