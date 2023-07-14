KKTC'li voleybolcular anısına Türkiye Bursları kapsamında özel kontenjan oluşturuldu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) voleybol turnuvasında temsil etmek için Adıyaman'a gelen ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yaşamlarını yitiren 'Şampiyon Melekler' anısına Türkiye Bursları kapsamında özel bir kontenjan oluşturdu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) voleybol turnuvasında temsil etmek için Adıyaman'a gelen ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yaşamlarını yitiren "Şampiyon Melekler" anısına Türkiye Bursları kapsamında özel bir kontenjan oluşturdu.

YTB'den yapılan yazılı açıklama göre, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, başkanlığı ziyaret ederek YTB Başkanı Abdullah Eren ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Daire Müdürlüğü ile YTB arasında eğitim işbirliğine yönelik bir mutabakat imzalandı.

Mutabakatla, 6 Şubat'taki depremlerde kaldıkları otelin yıkılması sonucu hayatlarını kaybeden ve "Şampiyon Melekler" olarak anılan KKTC'li voleybolcular anısına özel bir kontenjan oluşturuldu.

Protokol çerçevesinde Türkiye'de yükseköğrenim görmek isteyen KKTC uyruklu, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilere yönelik Türkiye Bursları kapsamında özel bir kontenjan ayrılması amaçlanıyor.

İmza töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan KKTC Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, YTB ile imzaladıkları eğitim işbirliği mutabakatından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

YTB Başkanı Abdullah Eren de imzalanan mutabakat zaptının iki ülke toplumları arasındaki tarihi ve kültürel bağlar ile dostane ilişkileri daha da güçlendireceğini söyledi.