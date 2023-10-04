KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Hacettepe Üniversitesi'nde geleceğin doktorlarıyla buluştu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hacettepe Üniversitesi'nde düzenlenen beyaz önlük giyme töreninde geleceğin doktorlarıyla bir araya geldi. Tatar, doktorların umut ve öncü olduğunu vurgulayarak, kendi halklarına umut vadettiklerini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin en parlak öğrencilerinden seçilen geleceğin doktorlarıyla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Doktor olduğunuzda umut olursunuz, öncü olursunuz, aydınlık kimliğinizle bulunduğunuz coğrafyada kendi halkınıza, insanınıza umut vadedersiniz." dedi.

Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi'nde düzenlenen tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin beyaz önlük giyme törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Deniz Demiryürek, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin en parlak öğrencilerinden seçilen geleceğin doktorlarıyla birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Tatar, "Doktor olduğunuzda umut olursunuz, öncü olursunuz, aydınlık kimliğinizle bulunduğunuz coğrafyada kendi halkınıza, insanınıza umut vadedersiniz." diye konuştu.

Türkler ve Kıbrıs Türkleri'nin ortak bir mücadele verdiğine işaret eden Tatar, Kıbrıslı doktorların Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerini tedavi etmek için Çanakkale Cephesi'ne gittiğini vurguladı.

Tatar, Kıbrıs Türklerinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün, köy ve mahalleleri dolaşarak insanları örgütlediğini ve onlara direnç verdiğini, KKTC'nin kurulması için verilen mücadeleye büyük katkısı olduğunu kaydetti.

Beyaz önlük giymenin saflık, aydınlık, fedakarlık, özveri ve insan sevgisini beraberinde getirdiğinin altını çizen Tatar, "İnşallah sizler gelecekte İbn-i Sinalar, Aziz Sancarlar ve İhsan Doğramacılar olursunuz." dedi.

Tatar, Türkiye'nin tıp fakülteleri, hastaneleri ve doktorlarının başarısına işaret ederek, İngiltere'de yaşayan Kıbrıs Türklerinin tedavi için Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Rektör Güran ise beyaz önlüğün saflığı, temizliği ve profesyonelliği temsil ettiğini vurgulayarak, öğrencilerin bu önlüğün kıymetini ve ağırlığını asla akıllarından çıkarmaması gerektiğini dile getirdi.

Güran, Hacettepe Üniversitesinin tıp eğitimde öncü olduğunu, uluslararası derecelendirmelerde üst sıralarda bulunduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından beyaz önlük giydirme töreni yapıldı. Tatar, öğrencilerden birine temsilen önlük giydirdi.

Törenin sonunda öğrenciler, hekimlik andını okudu.