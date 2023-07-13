Kızıltepe'de Yaz Kursları Öğrencileri Mutlu Ediyor

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, yaz kurslarından faydalanan öğrencileri ziyaret etti. Kızıltepe Kaymakamlığı, Kızıltepe Belediyesi, İlçe Gençlik Kültür Merkezi ve Müftülük tarafından öğrenciler için ücretsiz kurslar açıldı. Futbol, basketbol, tekvando, Kur'an-ı Kerim, jimnastik, akıl ve zeka oyunları, resim, badminton, voleybol, yüzme gibi birçok kurstan öğrenciler faydalanıyor. Kurslara katılan öğrencilerin mutlu olduğunu belirten Cıdıroğlu, kursların öğrencilerin eğitim ve kişisel gelişimine katkı sağladığını ve sosyalleşmeleri için aktivite alanları oluşturduğunu ifade etti.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, yaz kurslarından faydalanan öğrencileri ziyaret etti.

Kızıltepe Kaymakamlığı, Kızıltepe Belediyesi, İlçe Gençlik Kültür Merkezi ve Müftülük tarafından öğrenciler için ücretsiz kurslar açıldı.

Futbol, basketbol, tekvando, Kur'an-ı Kerim, jimnastik, akıl ve zeka oyunları, resim, badminton, voleybol, yüzme gibi birçok kurstan öğrenciler faydalanıyor.

Kurstaki öğrencileri ziyaret eden Cıdıroğlu, yaz kurslarının öğrencileri mutlu ettiğini söyledi.

Cıdıroğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı mutlu görmek bizleri de çok mutlu ediyor. Hem eğlenip hem öğreniyorlar. Yaz kurslarımız ile öğrencilerimizin eğitim ve kişisel gelişimine katkı sağlamayı, sosyalleşmeleri için aktivite alanları oluşturmayı, yeteneklerini geliştirmeyi ve spor yapmaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Kurslarımız öğrencilerin gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda kaliteli vakit geçirmelerini de sağlıyor."