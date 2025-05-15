Kızıltepe'de Anneler İçin Kitap Okuma Yarışması Düzenlendi

Kızıltepe'de Anneler İçin Kitap Okuma Yarışması Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 'Haydi anne sen de oku' sloganıyla düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren annelere ödüller verildi. Yarışmaya katılan yaklaşık bin anne, okudukları kitapla ilgili sorulara yanıt verdi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 12 merkezde yaklaşık bin kadının katılımıyla düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren annelere, düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Kızıltepe ilçesinde 10 Mayıs'ta Bahçelievler İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Demir öncülüğünde 'Haydi anne sen de oku' sloganıyla kitap okuma yarışması düzenlendi. Sadece annelerin katıldığı yarışma kapsamında anneler, okuduğu kitapla ilgili soruların sorulduğu sınavlara katıldı. Sınav, ilçede belirlenen 12 merkezde yaklaşık bin kadının katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren annelere ödülleri verildi. Bahçelievler İlkokulu bahçesinde düzenlenen ödül törenine Kaymakam Abdullah Şahin ile eşi Emine Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş, okul müdürleri, öğrenciler ve sınava katılan anneler katıldı. Yarışmada birinci olan Adile Kızılçınar'a tam altın, ikinci olan İlknur Yavuz'a 24 parça yemek takımı ve üçüncü olan Özlem Akkuş Öncü'ye kahve makinesi verildi. Ayrıca sınav merkezlerindeki okul müdürlerine de plaket takdim edildi.

'ANNELERİMİZİN OLUMLU GERİ DÖNÜŞLERİ BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Törende konuşan Okul Müdürü Mehmet Ali Demir, sınava yoğun katılımın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Milli eğitim Bakanlığımızın 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' ile 'Kızıltepe İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlarında Akademik Başarı Artırma İlçe Eylem Planı Projesi' kapsamında Kızıltepe Bahçelievler İlkokulu olarak 'Haydi anne sen de oku' ödüllü anneler arası kitap okuma yarışması düzenlemeye karar verdik. Yarışmaya Kızıltepe'deki tüm anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda okuyan öğrencilerimizin anneleri katıldılar. Öğrenci annelerimiz Doğan Cüceloğlu'nun 'Geliştiren Anne-Baba' kitabını okudular ve okudukları bu kitaptan ilçemizde bulunan 12 sınav merkezinde 10 Mayıs Cumartesi günü sınava girdiler. Sınav merkezlerimize sınava giren annelerimizin olumlu geri dönüşleri bizi çok mutlu etti. Sonuç olarak, bir annenin dünyayı değiştirebileceği gerçeğinden hareketle bu anlamlı günün, başımızın tacı annelerimizin değerini daha iyi anlamamıza katkıda bulunmasını diliyorum" dedi.

Okul öğrencilerinin seslendirdikleri şiir ve şarkıların ardından kendilerini izleyen annelerine çiçek verdiği anlar, izleyenleri duygulandırdı. Tören, ikramların ardından sona erdi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'ya gelen Zelenski'den Putin sorusuna olay yanıt

Ankara'ya gelen Zelenski'den Putin sorusuna olay yanıt
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Motorine gece yarısı okkalı zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam anahtar bıraktırır
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz

AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal
Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

Uğurcan'dan Galatasaray maçı sonrası çok konuşulacak itiraf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.