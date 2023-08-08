Kızıltepe Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Koordinasyonunda Gençlik Merkezi Öğrencilerine İzcilik Eğitimi Verildi

Kızıltepe Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Gençlik Merkezi öğrencileri Nusaybin ilçesinde izcilik eğitimi aldı. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere izcilik hakkında çeşitli konular anlatıldı ve keyifli vakit geçirildi.