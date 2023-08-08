Kızıltepe Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Koordinasyonunda Gençlik Merkezi Öğrencilerine İzcilik Eğitimi Verildi
Eğitim Haberleri
Kızıltepe Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Gençlik Merkezi öğrencileri Nusaybin ilçesinde izcilik eğitimi aldı. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere izcilik hakkında çeşitli konular anlatıldı ve keyifli vakit geçirildi.
Kızıltepe Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde Gençlik Merkezi öğrencileri Nusaybin ilçesinde izcilik eğitimi aldı.
Nusaybin mesire alanında, uzman eğitmenler eşliğinde öğrencilere eğitim verilerek keyifli vakit geçirmeleri sağlandı.
Etkilikte, izcilik nedir, izciliğin amacı, izcilik selamı, izci andı, izci türesi, izcilikte üniforma, fular çeşitleri ve anlamları, teknik iz işaretleri, yardımlaşma ve kendine güven, yabani hayvanlar, yabani hayvanların ayak izleri, kampta kullanılan malzemeler, izci marşları gibi çeşitli konularda öğrencilere eğitim verildi.???????