Kızıllar Ortaokulu'nda Bursluluk Sınavı Başarılı Öğrencilere Ödül Verildi

Kozan ilçesi Kızıllar Ortaokulu'nda düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda başarılı olan 15 öğrenci ödüllendirildi. Okul Müdürü Oğuz Cengiz, öğrencilerin yüksek puanlar alarak başarı gösterdiğini belirtti ve öğrencileri kırtasiye malzemesi, kitap ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdiklerini söyledi.

Kozan ilçesi Kızıllar Ortaokulu'nda, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

Okul Müdürü Oğuz Cengiz, düzenlenen törende, aralarında okul birincisinin de olduğu 15 öğrencinin sınavda 400 ve üstü puan alarak başarı gösterdiğini söyledi.

Sınavda başarılı olan öğrencileri tebrik eden Cengiz, "Sınava giren öğrencilerimiz genel başarıyı yakaladılar. Bazı sınıflarımız yüzde 70'in üzerinde başarı sağladı. Öğrencilerimizi kırtasiye malzemesi, kitap ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdik." dedi.

Etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İlker Altınok, idareci ve öğretmenler çocuklara hediyelerini verdi.