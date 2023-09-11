Kızılay, Ağrı'da Okulun İlk Gününde Öğrencilere Sürpriz Yaptı

Ağrı'da yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde Kızılay gönülleri, öğrencileri ziyaret ederek eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı. Okula dönen çocuklara çeşitli hediyeler verildi ve oyunlar oynandı.